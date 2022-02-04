Пекин, 4 февраля, 2022, 11:39 — ИА Регнум. Политическое и стратегическое взаимное доверие Китая и России укрепляется на фоне кризисов и перемен во всём мире. Об этом председатель КНР Си Цзиньпин заявил 4 февраля на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в Пекине.

Иван Шилов ИА REGNUM Путин и Си Цзиньпин

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По словам китайского лидера, в условиях распространения коронавирусной инфекции, в период мировых потрясений и вызовов Россия и Китай остаются привержены первоначальной цели. Москва и Пекин прилагают неустанные усилия к устойчивому развитию отношений и решительно поддерживают усилия по защите своих коренных интересов.

«Всё крепнет — политическое и стратегическое взаимодоверие», — подчеркнул Си Цзиньпин.

Он добавил, что страны активно участвуют в реформировании системы глобального управления, сообща проводят в жизнь подлинную многосторонность.

Как сообщало ИА REGNUM, Владимир Путин на встрече со своим китайским коллегой заявил, что двухсторонние отношения России и Китая не просто успешно развиваются — они приобрели действительно беспрецедентный характер.

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