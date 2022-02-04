Берлин, 4 февраля, 2022, 11:31 — ИА Регнум. В Германии за сутки выявлено 248 838 случаев заражения коронавирусом, что стало рекордным показателем за всё время пандемии. Такие данные опубликовал 4 февраля Институт вирусологии им. Роберта Коха.

Коронавирус

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Предыдущий рекорд по количеству новых случаев заражения был установлен днём ранее, 3 февраля. Тогда за сутки выявили 236 120 случаев.

За последние за 24 часа от последствий заболевания, вызываемого коронавирусом, в стране умерли 170 пациентов.

Всего с начала пандемии инфекцию обнаружили у 10 671 602 жителей Германии. Выздоровели 7 953 200 человек. Общее количество летальных исходов достигло 118 504.

В январе штамм коронавируса «Омикрон» стал в Германии доминирующим. В стране действуют ограничения, которые мягче, чем в предыдущие волны пандемии.