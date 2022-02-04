Сеул, 4 февраля, 2022, 11:29 — ИА Регнум. На следующей неделе в столице Южной Кореи пройдет министерский форум с участием стран Юго-Восточной Азии и стран-членов Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM Южная Корея

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Согласно опубликованным данным, Региональная программа ОЭСР для Юго-Восточной Азии (SEARP) должна открыться в Сеуле в 9 февраля на два дня.

Известно, что в мероприятии, которое пройдет как в онлайн, так и в оффлайн формате, примут участие министры и другие высокопоставленные представители из 10 стран Юго-Восточной Азии, а также 38 стран ОЭСР.

Конференция призвана изучить пути сотрудничества стран ОЭСР и Юго-Восточной Азии в переходе к цифровым технологиям и обеспечении устойчивого восстановления после пандемии коронавируса.