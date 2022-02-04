Ташкент, 4 февраля, 2022, 11:25 — ИА Регнум. В Узбекистане за минувшие сутки выявили 961 случай заражения коронавирусом SARS-CoV-2, что на 35 случаев больше, чем днём ранее. Об этом 4 февраля сообщает министерство здравоохранения Узбекистана.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Конец эпидемии или новая волна: все новости о коронавирусе в мире»

В частности, в Ташкенте накануне выявили 457 случаев, что на 26 случаев больше, чем днём ранее. В Ташкентской области было зарегистрировано 116 случаев, в Ферганской области — 71 случай, в Самаркандской — 57, в Сурхандарьинской области — 48, в Каракалпакии — 40.

«Общее количество случаев, зарегистрированных с марта 2020 года, достигло почти 227 тысяч», — говорится в сообщении.

Также сообщается, что в течение вчерашнего дня отмечено четыре случая смерти от последствий COVID-19.