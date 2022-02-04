Брюссель, 4 февраля, 2022, 11:21 — ИА Регнум. В случае эскалации на Украине Евросоюз введёт санкции против России в сфере высоких технологий. Об этом 4 февраля заявила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен в интервью газетам Handelsblatt и Les Echos.

European Parliament Урсула фон дер Ляйен

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По словам фон дер Ляйен, речь идёт о высокотехнологичных комплектующих в сфере вооружений, искусственного интеллекта, лазеров, квантовых компьютеров и космических полётов.

«Это сделает экономику России ещё более хрупкой», — сказала фон дер Ляйен.

Она добавила, что Еврокомиссия разработала пакет экономических и финансовых санкций — от ограничения доступа к иностранному капиталу до экспортного контроля технологических товаров.

«Россия должна срочно модернизировать свою экономику. Этого не удастся сделать без технологий, в которых мы, бесспорно, занимаем ведущую позицию в мире», — сказала глава ЕК.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, фон дер Ляйен заявила, что запуск «Северного потока — 2» будет зависеть от действий России, которая якобы «оказывает военное давление на Украину».