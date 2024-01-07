Киев, 4 февраля, 2022, 11:27 — ИА Регнум. Киев не готовит никаких военных операций в отношении Крыма или Донбасса, заявил главнокомандующий Вооружённых сил Украины Валерий Залужный в эфире телеканала «1+1».

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«Никаких распоряжений и разговоров о военной операции в Крыму и в Донбассе не было», — заявил Залужный.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в свою очередь заявил, что вопрос с Крымом ещё не решён. Власти страны будут делать всё, чтобы вернуть «домой» Крым и Донбасс, но пока неясно, каким способом.

Военный или иной сценарий возвращения Крыма в настоящее время невозможен, на ситуацию можно будет посмотреть «завтра или через год».

«На сегодняшний день это сделать невозможно», — констатировал Данилов.

Как сообщало ИА REGNUM, для России, как заявлял президент Владимир Путин, вопрос принадлежности Крыма решён окончательно: полуостров, а также город Севастополь, вошли в состав РФ в 2014 году по итогам референдума. Киев, однако, не признаёт убедительные итоги референдума и принадлежность региона к России.

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