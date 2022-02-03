Киев, , 15:09 — REGNUM Украина не планирует никаких наступлений, решение конфликта в Донбассе Киев намерен искать политико-дипломатическим путём. Об этом украинский министр обороны Алексей Резников заявил 3 февраля на брифинге.

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«Украина не планирует никакого наступления ни на Донбасс, ни на Крым. Мы говорим только о политико-дипломатической площадке решения этого вооруженного международного конфликта с РФ», — сказал Резников.

По его словам, «никто никого не планирует завоевывать», так как речь идёт о жизни людей, в первую очередь — украинцев.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее российский президент Владимир Путин заявил, что война с Украиной станет неизбежной в случае, если эта страна вступит в НАТО. Киев попытается отобрать Крым в том числе военным путём, об этом говорится в украинских документах, отметил он.

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