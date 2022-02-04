Москва, 4 февраля, 2022, 11:00 — ИА Регнум. Главы России и Китая уже по традиции посещают Олимпиады друг у друга. Об этом 4 февраля заявил президент России Владимир Путин на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином в преддверии церемонии открытия зимних Олимпийских игр в Пекине.

Иван Шилов ИА REGNUM Россия и Китай

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«Наши посещения во время открытия Олимпиад стали в известной степени традицией. Мы были у вас сначала в 2008-м на летней Олимпиаде, вы у нас в 2014-м на зимней в Сочи, и вот, как и договаривались, мы сейчас у вас в Пекине на открытии Зимних Олимпийских игр», — заявил Путин.

«Уверен, что наши спортсмены выступят достойно: и китайские, и российские. Весь мир будет внимательно наблюдать за тем, что происходит на спортивных площадках», — указал он.