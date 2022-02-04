Брюссель, 4 февраля, 2022, 10:55 — ИА Регнум. Запуск «Северного потока — 2» будет зависеть от действий России. Об этом 4 февраля заявила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен в интервью газетам Handelsblatt и Les Echos.

Bmvg.de Урсула фон дер Ляйен

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"В этом остром кризисе всё будет зависеть от позиции России», — сказала фон дер Ляйен.

По её словам, Россия оказывает военное давление на Украину и использует газ для воздействия на Евросоюз. Поэтому «Северный поток — 2» из санкционного списка исключать нельзя, добавила глава ЕК.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, бывший глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль заявил, что если США хотят вести переговоры об остановке «Северного потока — 2», то они должны предложить Германии что-то взамен.

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