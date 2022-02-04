Москва, 4 февраля, 2022, 10:52 — ИА Регнум. Двухсторонние отношения России и Китая успешно развиваются. Об этом 4 февраля заявил президент России Владимир Путин на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином в преддверии церемонии открытия зимних Олимпийских игр в Пекине.

Иван Шилов ИА REGNUM Россия и Китай

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"Что касается наших двухсторонних отношений, то они развиваются действительно поступательно, в духе дружбы, стратегического партнёрства», — заявил Путин.

«Они приобрели действительно беспрецедентный характер и являются примером достойных отношений, которые помогают развиваться, в то же время поддерживать друг друга в развитии», — указал он.