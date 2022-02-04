Переговоры Путина и Си Цзиньпина начались в Пекине
Пекин, 4 февраля, 2022, 10:51 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин приступили к переговорам в Пекине. Российский лидер 4 февраля прибыл в Китай с однодневным визитом.
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Путин впервые находится в Китае с начала пандемии COVID-19. В программе визита — общение с китайским лидером, в том числе рабочий обед и беседа тет-а-тет.
Кроме того, глава Российского государства станет гостем на церемонии официального открытия XXIV зимних Олимпийских игр.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Кремле заявили, что по итогам переговоров Путин и Си Цзиньпин примут совместное заявление об общих подходах Москвы и Пекина к решению ключевых мировых проблем.
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