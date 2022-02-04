Санкт-Петербург, , 10:48 — REGNUM На XXIV Олимпийских зимних играх в Пекине в составе сборной Олимпийского комитета России находятся 29 спортсменов из Санкт‑Петербурга.

Зимняя Олимпиада stux

Следите за развитием событий в трансляции: «Зимние Олимпийские игры в Пекине – трансляция»

Девять человек представлено в хоккейной команде, шесть — в кёрлинге, два одиночника и две пары — в фигурном катании. Кроме того, петербургские спортсмены представлены в таких дисциплинах, как биатлон, конькобежный спорт, шорт-трек, лыжные гонки, прыжки на лыжах с трамплина, сноуборд, фристайл.

Губернатор Александр Беглов направил приветствие петербургским спортсменам, отправившимся в Пекин.

«В сборную включены титулованные мастера в фигурном катании, керлинге, хоккее, других видах спорта. Вы упорно тренировались, добились хороших результатов и завоевали право защищать в Пекине честь нашего города и страны», — говорится в обращении губернатора.

Беглов высказал олимпийцам свою уверенность в том, что «опыт, мастерство и волевой ленинградский-петербургский характер помогут вам в штурме спортивных вершин».