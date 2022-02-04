Астана, 4 февраля, 2022, 10:24 — ИА Регнум. В Казахстане за сутки выявили 6648 случаев заражения коронавирусом. Об этом 4 февраля сообщает пресс-служба минздрава республики.

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За время пандемии в республике выявили 1 260 407 носителей SARS-CoV-2, из которых признали выздоровевшими 1 128 207 человек, в том числе 13 374 — за последние сутки. Под наблюдением медиков находятся 120 059 носителей коронавируса, из них в стационарах разместили 10 095 человек.

Всего в стране зафиксировали 13 320 случаев смерти пациентов с диагнозом COVID-19, в том числе 25 умерли в течение последних суток.

Днём ранее в минздраве Казахстана сообщили о 7656 выявленных случаях заражения коронавирусом за сутки. Выздоровевшими медики признали 13 260 человека. Скончались 17 пациентов с диагнозом COVID-19.