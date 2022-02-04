Пекин, 4 февраля, 2022, 10:13 — ИА Регнум. Российские фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов заняли второе место по итогам короткой программы в соревнованиях спортивных пар в командном турнире Олимпиады-2022 в Пекине. Об этом 4 февраля сообщает ИА REGNUM.

Андрей Пронин ИА REGNUM Анастасия Мишина и Александр Галлямов

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Мишина и Галлямов получили за свой прокат 82,64 балла. Первое место с мировым рекордом заняли китайские спортсмены Суй Вэньцзин и Хань Цун (82,83). Третьими стали американцы Алекса Шимека-Книрим и Брэндон Фрэйзьер (75,00).

Мишина и Галлямов заработали девять баллов в общем зачёте командного турнира. Ранее выступающие в танцах на льду Виктория Синицина и Никита Кацалапов также стали вторыми и принесли в копилку сборной России девять баллов. А Марк Кондратюк занял третье место в короткой программе у одиночников и заработал восемь баллов.

Таким образом, сборная России набрала 26 баллов в командном турнире и идёт на втором месте. Лидируют американцы, у которых 28 очков. Замыкает тройку сборная Китая (21). Далее идут команды Японии (20), Италии (18), Канады (16), Грузии (15), Чехии (12), Украины (4) и Германии (3).

Командный турнир продолжится 6 февраля и завершится 7 февраля.