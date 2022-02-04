Президенты Польши и Франции обсудили ситуацию вокруг Украины
Варшава, 4 февраля, 2022, 09:59 — ИА Регнум. 3 февраля состоялся телефонный разговор президента Польши Анджея Дуды с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Об этом Polskie Radio сообщил глава Бюро международной политики при президенте Польши Якуб Кумох.
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По словам Кумоха, политики обсудили «варианты выхода из кризиса вокруг Украины и недопущение российской агрессии».
«Президент (Польши) старается использовать все шансы для сохранения мира», — подчеркнул он.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Польша предложила Украине военную помощь в связи с «угрозой конфликта с Россией».
Власти России, в свою очередь, неоднократно отвергали обвинения Запада в провокациях и «агрессивных действиях» на российско-украинской границе, а также «планы о вторжении на Украину».