Баку, 4 февраля, 2022, 09:54 — ИА Регнум. Президент Азербайджана Ильхам Алиев отправил в отставку четверых заместителей министра здравоохранения республики. Об этом 4 февраля сообщает пресс-служба минздрава.

Ильхам Алиев

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Сообщается, что посты покинули Нигяр Алиева, Эльсевар Агаев, Рагим Алиев и Виктор Гасымов. Причина такого решения не называется.

На сайте минздрава также было обнародовано другое распоряжение Алиева о назначении троих новых заместителей министра здравоохранения. Ими стали Ильгар Гасымов, Надир Зейналов и Расим Исмаилов.

Напомним, 19 января на пост главы минздрава Азербайджана Алиев назначил Теймура Мусаева. Его предшественника Огтая Ширалиева, руководившего ведомством 16 лет, сняли с поста в апреле 2021 года. Это было после коррупционного скандала, когда правоохранители установили, что руководство ряда медучреждений требовало взятки за размещение больных в ковидных госпиталях.