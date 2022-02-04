Пекин, 4 февраля, 2022, 09:49 — ИА Регнум. Российский президент Владимир Путин прибыл с визитом в Китай по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина. Об этом сообщает 4 февраля пресс-служба Кремля.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

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В рамках визита запланированы переговоры лидеров России и КНР. Путин и Си Цзиньпин обсудят текущее состояние и перспективы развития российско-китайского всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия, рассмотрят широкий спектр вопросов практического сотрудничества в ряде сфер, обсудят актуальные мировые и региональные темы.

«По итогам визита имеется в виду принять совместное заявление, в котором будут зафиксированы общие подходы России и Китая к решению ключевых мировых проблем», — указано в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, Путин будет присутствовать на церемонии открытия в Пекине XXIV зимних Олимпийских игр. Его визит продлится один день.

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