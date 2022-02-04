Вашингтон, 4 февраля, 2022, 09:34 — ИА Регнум. США и их партнёры примут меры, если Россия будет поставлять оружие странам Латинской Америки. Об этом 4 февраля заявил помощник госсекретаря США по делам Западного полушария Брайен Николс на слушании комитета Палаты представителей Конгресса США по иностранным делам.

Александр Горбаруков ИА REGNUM США

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«Попытки дестабилизировать наше полушарие или привнести конфликт с Украины в Западное полушарие неприемлемы», — сказал Николс.

Он добавил, что Вашингтон будет работать со своими партнёрами по всему полушарию, чтобы предотвратить это.

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что не исключает возможности принятия таких мер, как размещение военной инфраструктуры на Кубе или в Венесуэле в случае провала переговоров с Западом по гарантиям безопасности.

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