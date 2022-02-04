Пекин, 4 февраля, 2022, 09:31 — ИА Регнум. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 4 февраля прибыл в Пекин для участия в церемонии открытия зимних Олимпийских игр 2022 года. Об этом сообщает пресс-служба главы Узбекистана.

Kremlin.ru Шавкат Мирзиёев

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«В международном аэропорту «Шоуду» китайской столицы высокого гостя встретили официальные лица КНР», — отмечает пресс-служба.

Напомним, что церемония открытия зимней Олимпиады начнется сегодня вечером на Пекинском национальном стадионе «Птичье гнездо».