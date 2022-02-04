Провинция Нангархар, Афганистан, 4 февраля, 2022, 09:26 — ИА Регнум. Абдул Вакиль Зийар, директор коронавирусной больницы на 50 коек в афганской провинции Нангархар, сообщил, что в провинции растёт количество случаев заражения коронавирусом, пишет газета «8 Собх».

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Он добавил, что медики готовы бороться с дальнейшим распространением пандемии.

Зийар добавил, что на прошлой неделе в больницу поступило от 25 до 30 пациентов с коронавирусом, а уже на этой неделе зарегистрировано до 40 случаев инфицирования.

Директор больницы говорит, что коронавирус не опасен, но советует людям следовать рекомендациям по охране здоровья.