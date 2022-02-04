Берлин, 4 февраля, 2022, 08:57 — ИА Регнум. Требования Украины в адрес Германии становятся всё более истеричными. Об этом 4 февраля заявил депутат бундестага от фракции «Альтернатива для Германии», член парламентского комитета по защите климата и энергетики Штеффен Котре.

karlherl Бундестаг

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«Содержание и тон требований украинской стороны, к сожалению, становятся всё более истеричными», — приводит слова Котре ТАСС.

В качестве примера он привёл настойчивые призывы Украины отказаться от «Северного потока — 2» и поставлять ей оружие.

Котре отметил, что нельзя больше поддерживать Украину в одностороннем порядке, если она не выполняет свою часть Минских соглашений.

По словам депутата, поставки оружия Украине были бы фатальным политическим сигналом и ещё больше обострили бы ситуацию.

Также он напомнил, что Россия не хочет ничего другого, кроме как не допустить дальнейшего расширения НАТО до своих границ, что «понятно с геополитической точки зрения и легко принять».

Напомним, власти Германии выступают против предоставления Украине летального оружия, о чём ранее заявляли и канцлер Олаф Шольц, и глава МИД Анналена Бербок.