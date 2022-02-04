Вашингтон, 4 февраля, 2022, 09:05 — ИА Регнум. Утверждения о якобы организованной Москвой утечке конфиденциального документа США в испанскую газету El Pais вызывают недоумение. Так в российском посольстве в Вашингтоне 4 февраля прокомментировали соответствующие слова замгоссекретаря США по политическим делам Виктории Нуланд.

U.S. Embassy Kyiv Ukraine Виктория Нуланд

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В посольстве призвали Вашингтон фокусироваться на сути российских озабоченностей, а не заниматься конспирологией. Властям США следует отказаться от пропаганды и переключиться на серьёзную работу по укреплению европейской безопасности, добавили дипломаты.

«Утверждения Нуланд о том, что Москва организовала «утечку» в СМИ письменных ответов США и НАТО на российские инициативы по гарантиям безопасности, вызывают недоумение», — говорится в комментарии посольства РФ в соцсети Facebook.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что ответы Вашингтона на предложения Москвы по гарантиям безопасности, опубликованные испанской газетой El Pais, подлинные. В МИД России ни подтверждать, ни опровергать подлинность текста не стали, переадресовав этот вопрос «к США».

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