Токио, 4 февраля, 2022, 08:49 — ИА Регнум. Возможная организация поставок в Европу газа из стратегических резервов изучается правительством Японии исключительно с позиции того, что такой шаг не должен повлиять на жизнь страны. Об этом со ссылкой на министра экономики, торговли и промышленности Коити Хагиуду 4 февраля сообщает агентство Kyodo.

Gerry Dincher Хранилище газа

Коити Хагиуда «Мы изучаем, что можно сделать в рамках того, чтобы это не повлияло на жизнь населения».

При этом, как следует из заявления генерального секретаря правительства Японии Хирокадзу Мацуно, запасы природного газа, которыми обладают японские энергетические компании, «рассчитаны на две-три недели потребления».

Следите за развитием событий в трансляции: ««Нападение» на Киев и гарантии безопасности: становится жарко — трансляция»

Напомним, США и ЕС ранее обратились к ряду стран Азии, включая Японию, Южную Корею и Индию, с просьбой в случае конфликта на Украине организовать поставки газа из своих запасов в Европу.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Японии рассматривают возможность поставок в Евросоюз газа из собственных стратегических резервов. Соответствующий сценарий допускается в случае роста напряжённости вокруг Украины.