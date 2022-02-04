Поставка газа в ЕС не должна повлиять на жизнь страны — японский министр
Токио, 4 февраля, 2022, 08:49 — ИА Регнум. Возможная организация поставок в Европу газа из стратегических резервов изучается правительством Японии исключительно с позиции того, что такой шаг не должен повлиять на жизнь страны. Об этом со ссылкой на министра экономики, торговли и промышленности Коити Хагиуду 4 февраля сообщает агентство Kyodo.
При этом, как следует из заявления генерального секретаря правительства Японии Хирокадзу Мацуно, запасы природного газа, которыми обладают японские энергетические компании, «рассчитаны на две-три недели потребления».
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Напомним, США и ЕС ранее обратились к ряду стран Азии, включая Японию, Южную Корею и Индию, с просьбой в случае конфликта на Украине организовать поставки газа из своих запасов в Европу.
Как сообщало ИА REGNUM, власти Японии рассматривают возможность поставок в Евросоюз газа из собственных стратегических резервов. Соответствующий сценарий допускается в случае роста напряжённости вокруг Украины.