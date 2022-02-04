Москва, 4 февраля, 2022, 08:40 — ИА Регнум. Решение Турции о строительстве совместного предприятия на территории Украины по производству дронов наглядно подчеркивает неопределенную позицию Анкары по отношению к России, отметил депутат Госдумы Юрий Швыткин («Единая Россия»).

Иван Шилов ИА REGNUM Госдума

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«Это вызывает, как минимум, недоумение», — рассуждает Швыткин в телеграм-канале.

Руководство Турции ведет политику двойных стандартов, говоря о недопустимости эскалации напряженности в рамках украино-российского конфликта, при этом, поставляя Киеву оружие, БПЛА, и намереваясь строить предприятие по их производству на территории Украины, указал он.

«Подписание соглашения о строительстве завода — умышленное ухудшение ситуации, которое ведет к эскалации напряженности и срыву Минских соглашений, что может повлечь гибель мирных жителей в ДНР и ЛНР», — резюмировал депутат.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Украина и Турция подписали соглашение о строительстве на Украине завода по производству турецких ударных дронов Bayraktar TB2.

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