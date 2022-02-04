Пекин, 4 февраля, 2022, 08:39 — ИА Регнум. Российские фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов заняли второе место по итогам ритм-танца в командном турнире на Олимпийских играх в Пекине. Об этом 4 февраля сообщает ИА REGNUM.

(сс) Rama Виктория Синицина и Никита Кацалапов

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Синицина и Кацалапов набрали 85,05 балла. Первыми стали американцы Мэдисон Хаббелл и Закари Донохью (86,56). Замкнула тройку итальянская пара Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри (83,83).

Синицина и Кацалапов заработали девять баллов в общем зачёте командного турнира. Ранее российский фигурист Марк Кондратюк занял третье место в короткой программе у одиночников и заработал восемь баллов.

Таким образом, сборная России набрала 17 баллов в командном турнире и идёт на втором месте. Лидируют американцы, у которых 20 очков. Замыкает тройку сборная Италии (14). Далее идут команды Японии (13), Китая (11), Грузии (10), Канады (10), Чехии (9), Германии (3) и Украины (2).