Кишинёв, 4 февраля, 2022, 08:29 — ИА Регнум. В Молдавии в течение суток 3 февраля в ходе 17 166 исследований выявили 5255 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба минздрава республики.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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За время пандемии, по данным министерства, в стране выявили 455 095 носителей SARS-CoV-2. Из них признали выздоровевшими 392 995 человек, в том числе 4520 — за последние сутки.

В больницах республики находятся 3112 пациентов с COVID-19, в том числе 179 — в тяжёлом состоянии. С начала пандемии в 10 714 случаях пациенты с диагнозом «коронавирусная инфекция» скончались. За последние сутки зафиксировали 24 таких случая.

Днём ранее в Молдавии выявили 4794 заражений коронавирусом в результате проведения 17 858 тестов. Врачи выписали за сутки 3725 человек, умерли 24 пациента с COVID-19.