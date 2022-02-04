Пекин, 4 февраля, 2022, 08:29 — ИА Регнум. Третье место по итогам короткой программы занял российский фигурист Марк Кондратюк в командном турнире на Олимпийских играх в Пекине. Об этом 4 февраля сообщает ИА REGNUM.

Цитата из мф «Матч-реванш». Борис Дежкин. 1968. СССР Фигуристы

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Кондратюк набрал за свой прокат 95,81 балла. Первым стал американец Натан Чен (111,71), второе место занял представитель Японии Сёма Уно (105,46).

Короткая программа у мужчин является первым видом в командном турнире. Сборная России получила за него восемь очков и пока занимает третье место.

Также в командных соревнованиях будут выступления у танцевальных дуэтов в ритм-танце, короткая программа пройдёт среди спортивных пар, а также в женском одиночном катании. После этого мужчины представят произвольную программу. А завершится турнир произвольными программами у танцевальных дуэтов, спортивных пар и одиночниц.