Пекин, , 08:21 — REGNUM Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл вечером 3 февраля в Пекин с рабочим визитом. Об этом сообщает пресс-секретарь казахстанского лидера Берик Уали в соцсети Facebook.

Китай Иван Шилов © ИА REGNUM

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Глава пресс-службы сообщил, что Токаев прибыл по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина. Президент Казахстана 4 февраля будет участвовать в церемонии открытия Зимних Олимпийских игр.

На 5 февраля у него запланированы переговоры с Си Цзиньпином. На них стороны обсудят перспективы развития стратегического партнёрства двух стран.

Это первая зарубежная поездка президента Казахстана в 2022 году.

Стоит отметить, в конце января Токаев заявил, что Казахстан будет развивать отношения с Китаем. По его словам, это нужно делать в связи с тем, что КНР один из ближайших соседей, а также «достиг успехов в своём экономическом развитии».

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