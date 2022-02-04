Пекин, 4 февраля, 2022, 07:14 — ИА Регнум. По меньшей мере 21 случай заражения коронавирусом был выявлен за сутки среди лиц, приехавших в Китай на Олимпийские игры в Пекине. Об этом 4 февраля сообщает на своем сайте оргкомитет соревнований.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Зимние Олимпийские игры в Пекине – трансляция»

В течение 24 часов на Игры в страну прибыли 1344 человека, в том числе 737 спортсменов и официальных лиц. Среди атлетов и чиновников обнаружено девять носителей коронавируса. Еще 12 новых фактов инфицирования касаются представителей «заинтересованных сторон».

Олимпиада в Пекине стартует 4 февраля.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 февраля Федеральное бюро расследований США призвало спортсменов и зрителей, планирующих посетить зимние Олимпийские игры в Пекине, не брать свои телефоны на соревнования и воспользоваться временными устройствами.