Веллингтон, 4 февраля, 2022, 06:47 — ИА Регнум. В Новой Зеландии за прошедшие сутки выявили 209 зараженных коронавирусом SARS-CoV-2 непосредственно на территории страны, сообщает пресс-служба новозеландского министерства здравоохранения.

Валерия Кузнецова Окленд. Новая Зеландия

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Из них 99 случаев выявили в городе Окленде, где находится крупнейший очаг распространения инфекции. Еще 51 инфицированного выявили в городе Ваикато, остальные зараженные также были выявлены в близлежащих районах. Также 64 инфицированных прибыли в Новую Зеландию из-за границы, COVID-19 у них выявили при въезде в страну.

В настоящее время в новозеландских больницах лечатся девять пациентов с коронавирусной инфекцией. Из них один находится в палате реанимации. Рост заболеваемости в стране эксперты связывают с появлением штамма «Омикрон». Тем не мене уже в конце февраля власти Новой Зеландии будут готовы принять на свою территорию привитых соотечественников, а также привитых путешественников из Австралии.