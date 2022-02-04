Вашингтон, , 06:38 — REGNUM Соблюдать осторожность в высказываниях должны американские спортсмены, участвующие в Олимпийских играх в Пекине. Об этом заявила спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси 3 февраля в ходе слушаний.

Нэнси Пелоси Gage Skidmore

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Речь идет о мнении атлетов по поводу прав человека в Китае. Пелоси считает, что любой спортсмен, который захочет высказаться на эту тему, может «навлечь на себя гнев» властей КНР, поскольку те, с точки зрения спикера, «не знают пощады».

Кроме того, парламентарий напомнила спортсменам, что они прибыли на Олимпиаду только для участия в соревнованиях.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 февраля папа римский Франциск обратился с приветственной речью к спортсменам и организаторам Олимпиады в Пекине, пожелав им пережить «опыт человеческого братства и мира».

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