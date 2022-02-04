Бразилиа, 4 февраля, 2022, 06:03 — ИА Регнум. Суточное число погибших в результате осложнений, вызванных заболеванием COVID-19 впервые с августа 2021 года превысило тысячу человек в Бразилии. Об этом 4 февраля сообщает минздрав страны.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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За сутки в Бразилии было выявлено 1041 случай заражения коронавирусом, это рекордное число заразившихся с середины августа прошлого года, всего их было зарегистрировано 298 408, а общее число с начала пандемии превысило 26 млн.

По данным минздрава Бразилии, с начала пандемии в стране выздоровели более 22,6 млн человек, активных случаев заражения насчитывается почти 2,86 млн.

Рост заболеваемости, связанные с распространением штамма коронавируса «Омикрон», начался в Бразилии в конце декабря. При этом в стране с населением 213 млн человек, две дозы вакцины от коронавируса получили около 152,5 млн жителей. Около 40,5 млн человек ревакцинированы. В январе в Бразилии стартовала кампания по вакцинации детей в возрасте от пяти лет.