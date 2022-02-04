Куала-Лумпур, 4 февраля, 2022, 05:53 — ИА Регнум. В Малайзии общее число умерших пациентов с коронавирусной инфекцией превысило 32 тысячи человек, сообщает пресс-служба малайзийского министерства здравоохранения.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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В частности, за минувшие сутки в стране умерли восемь пациентов с коронавирусной инфекцией. Таким образом, общее число жертв осложнений COVID-19 в королевстве выросло до 32 000. Также за прошедшие сутки на малайзийской территории выявили 5720 носителей SARS-CoV-2. Всего с начала пандемии в Малайзии подтвердили 2 887 780 случаев заражения коронавирусом нового типа.

В настоящее время в Малайзии числится 61 426 активных случаев заболевания COVID-19. При этом 144 пациента находятся в палатах реанимации и интенсивной терапии, из них 56 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Отмечается, что к 4 февраля в Малайзии уже 78,7% жителей полностью прошли курс вакцинации против коронавирусной инфекции. Также 37,2% жителей прошли и ревакцинацию от COVID-19.