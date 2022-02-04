Ближний Восток, 26 июля, 2013, 17:54 — ИА Регнум. Египетская прокуратура постановил задержать на 15 суток свергнутого президента Египта Мухаммед Мурси для допроса по обвинению в сотрудничестве с палестинской группировкой ХАМАС .

Мурси будет допрошен относительно того, сотрудничал ли он с ХАМАС в ходе нападений на полицейские участки и во время массового побега из египетских тюрем в январе 2011 г., в ходе которого был освобожден ряд заключенных-исламистов. Об этом сообщило агентство MENA.

Государственное обвинение против Мурси включают в себя убийства заключенных и офицеров, а также похищение солдат.

28 января 2011 г., около 11 000 заключенных бежали из тюрьмы Вади эль-Натрун, при этом тринадцать человек погибли.