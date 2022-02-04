Веллингтон, 4 февраля, 2022, 05:09 — ИА Регнум. Фармацевтический регулятор Новой Зеландии одобрил к применению против коронавирусной инфекции вакцины Nuvaxovid от американского производителя Novavax. Об этом сообщает пресс-служба Управления по безопасности лекарственных средств и медицинских изделий Новой Зеландии (Medsafe).

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Вакцина

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«Новозеландский регулятор Medsafe предварительно одобрил применение вакцины против COVID-19 Nuvaxovid компании Novavax для иммунизации пациентов в возрасте 18 лет и старше», — говорится в сообщении.

Теперь решение о применении препарата будет принимать министерство здравоохранения Новой Зеландии, а также правительство страны. При этом ведомство отмечает, что Novavax стала первой одобренной на новозеландской территории вакциной, созданной на основе рекомбинантного белка.

Ранее власти Новой Зеландии уже заключили договор о поставках более 10 млн доз препарата Nuvaxovid. Предполагается, что первая партия вакцин прибудет в страну в первом квартале 2022 года.