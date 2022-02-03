Бразилиа, 4 февраля, 2022, 02:58 — ИА Регнум. Общее число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Бразилии увеличилось за сутки на 298 408, что является рекордным показателем для страны. Об этом 3 февраля сообщило на своем сайте бразильское министерство здравоохранения.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Коронавирус

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Всего в республике были зарегистрированы 26 091 520 подобных фактов. Кроме того, с начала пандемии в Бразилии от осложнений при коронавирусной инфекции скончался 630 001 человек. За последние 24 часа медицинские службы страны зафиксировали еще 1041 летальный исход от COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале января портал G1 распространил информацию о том, что в Бразилии были выявлены 4 случая «флуроны». Речь идет об одновременном заражения гриппом и коронавирусом.

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