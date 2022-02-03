Вашингтон, 4 февраля, 2022, 02:27 — ИА Регнум. Переброску дополнительных американских войск в европейские страны начали самолеты военно-воздушных сил США C-17 Globemaster, 3 февраля передал телеканал CBS.

(сс) Alex Layzell Военно-транспортный самолет ВВС США C-17

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Так, примерно 2 тыс. военнослужащих отправились с военной базы Форт-Брэгг (штат Северная Каролина). Из них в Польшу должны быть доставлены 1,7 тыс. военных, а в Германию — 300.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 февраля глава Бюро национальной безопасности Польши Павел Солох заявил, что переброшенные в республику дополнительные силы американских войск будут размещены вдоль восточной границы страны.