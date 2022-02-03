Вена, 4 февраля, 2022, 00:54 — ИА Регнум. Закон о введении принудительной вакцинации от COVID-19 для совершеннолетних в Австрии одобрен 3 февраля Федеральным советом страны (верхняя палата парламента). Об этом сообщается на сайте законодательного органа.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцинация

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В поддержку инициативы проголосовали 47 депутатов, а против — 12. Еще два парламентария воздержались. Указанный закон был принят Национальным советом Австрии (нижняя палата парламента) 20 января.

Планируется, что документ вступит в силу в феврале 2022 года после одобрения президентом Австрии и опубликования в прессе. Все жители страны, которые не вакцинированы от коронавирусной инфекции, должны будут сделать три инъекции любым из рекомендованных препаратов. Требование не распространяется на беременных и тех, кому прививка противопоказана по медицинским показаниям, а также на лиц, переболевших COVID-19 не более чем полгода назад.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 ноября издание Die Presse распространило информацию о том, что штраф за отказ от вакцинации от коронавируса в Австрии может составить €7,2 тыс. после принятия соответствующего закона.

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