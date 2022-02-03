Женева, Швейцария, 3 февраля, 2022, 23:27 — ИА Регнум. В мире за последние сутки зарегистрировано 3 015 863 новых случая заражения коронавирусом, скончались ещё по меньшей мере 12 513 пациентов с COVID-19. Об этом сообщает 3 февраля Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Согласно последним данным, за весь период с начала пандемии в мире выявлено уже 383 509 779 носителей вируса, подтверждено 5 693 824 случая смерти от заболевания.

Напомним, днём ранее ВОЗ сообщала о 3 313 828 выявленных инфицированных и 10 536 умерших пациентах с коронавирусом за сутки.