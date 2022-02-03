Рим, 3 февраля, 2022, 23:17 — ИА Регнум. Можно предполагать, что в ближайшее время эпидемиологическая ситуация в Италии значительно улучшится, заявил в четверг, 3 февраля, координатор оперштаба по борьбе с коронавирусом Франко Локателли.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Конец эпидемии или новая волна: все новости о коронавирусе в мире»

Благодаря высокому уровню вакцинации Италии в последние месяцы (в отличие от ряда других стран ЕС) не потребовалось вводить дополнительных ограничений, отметил он.

По данным на3 февраля, в Италии умерли147 734человека с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на414(днем ранее — на395). Число подтвержденных носителей выросло на112 691(днем ранее — на118 994). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет11 348 701 — почти 19% населения страны. В настоящее время заражены2 328 230человек (на79 396 меньше, чем днем ранее). Две прививки от коронавируса сделали 48 миллионовчеловек (более 79,7% граждан страны).

В августе — сентябре 2021 года в Италии вступили в силу новые ограничения (на посещение общественных мест). Они не касались обладателей «антикоронавирусных паспортов» (привитых, переболевших и сохранивших антитела или сдавших тест с отрицательным результатом). С 15 октября 2021 года те, у кого такого документа нет, не могут ходить и на работу. Не сделавшие прививку от коронавируса должны оплачивать тесты самостоятельно. Вдекабре 2021 года введены так называемые «супер-сертификаты» — для вакцинированных или переболевших. Они сохраняют все прежние возможности, а те, кто регулярно сдает тесты, части возможностей лишились (в том числе права посещать рестораны и пользоваться городским и междугородним транспортом). Весной 2022 года планируется рассмотреть вопрос о снятии режима ЧС и большинства ограничений.