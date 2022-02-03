Рим, 3 февраля, 2022, 22:54 — ИА Регнум. Лидер итальянской «Лиги» Маттео Сальвини заразился коронавирусом, передают национальные СМИ в четверг, 3 февраля.

Маттео Сальвини

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Положительный экспресс-тест Сальвини сдал при попытке войти в здание парламента на инаугурацию президента Серджо Маттареллы.

«Никаких симптомов нет. Такой же рабочий день, как все остальные. Тружусь, вооружившись компьютером, телефоном и терпением», — написал Сальвини в соцсетях.

По данным на3 февраля, в Италии умерли147 734человека с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на414(днем ранее — на395). Число подтвержденных носителей выросло на112 691(днем ранее — на118 994). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет11 348 701 — почти 19% населения страны. В настоящее время заражены2 328 230человек (на79 396 меньше, чем днем ранее). Две прививки от коронавируса сделали 48 миллионовчеловек (более 79,7% граждан страны).