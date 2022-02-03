Рим, 3 февраля, 2022, 22:50 — ИА Регнум. Задача, поставленная перед сборной Италии на зимнюю Олимпиаду-2022 — выступить лучше, чем на прошлых зимних играх, передает Rai в четверг, 3 февраля.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Италия

Следите за развитием событий в трансляции: «Зимние Олимпийские игры в Пекине – трансляция»

В 2018 году на Олимпиаде в Пхенчхане итальянская команда выиграла 10 медалей, в том числе 3 золотых, и заняла в неофициальном командном зачёте 12 место.

Олимпиада в Пекине официально открывается 4 февраля. В состав сборной Италии вошли 118 спортсменов.