Рим, 3 февраля, 2022, 22:45 — ИА Регнум. Пока в остальном мире начинают отменять антикоронавирусные ограничения или готовиться к этой отмене, власти Италии лишь увеличивают дискриминацию непривитых, в том числе и детей, заявила в четверг, 3 февраля, лидер партии «Братья Италии» Джорджа Мелони.

Giorgiameloni.it Джорджа Мелони

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Ранее правительство страны приняло решение, что привитые от коронавируса школьники не должны будут уходить на «дистанционку» даже в случае обнаружения в классе зараженных. Для непривитых правила остаются прежними, при том что до 18 лет прививки в Италии носят добровольный характер.

Учебный 2021−2022 год в Италии проходит очно. Смягчены ограничения на очную учебу в случае выявления одного зараженного в классе (учащиеся продолжают посещать школу, но должны носить респираторы). Вакцинация для преподавателей является обязательной.

По данным на3 февраля, в Италии умерли147 734человека с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на414(днем ранее — на395). Число подтвержденных носителей выросло на112 691(днем ранее — на118 994). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет11 348 701 — почти 19% населения страны. В настоящее время заражены2 328 230человек (на79 396 меньше, чем днем ранее). Две прививки от коронавируса сделали 48 миллионовчеловек (более 79,7% граждан страны).

В августе — сентябре 2021 года в Италии вступили в силу новые ограничения (на посещение общественных мест). Они не касались обладателей «антикоронавирусных паспортов» (привитых, переболевших и сохранивших антитела или сдавших тест с отрицательным результатом). С 15 октября 2021 года те, у кого такого документа нет, не могут ходить и на работу. Не сделавшие прививку от коронавируса должны оплачивать тесты самостоятельно. Вдекабре 2021 года введены так называемые «супер-сертификаты» — для вакцинированных или переболевших. Они сохраняют все прежние возможности, а те, кто регулярно сдает тесты, части возможностей лишились (в том числе права посещать рестораны и пользоваться городским и междугородним транспортом). Весной 2022 года планируется рассмотреть вопрос о снятии режима ЧС и большинства ограничений.