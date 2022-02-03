Приштина, Сербия, 3 февраля, 2022, 21:55 — ИА Регнум. В Косово 3 февраля в результате исследования 9451 образца выявили 2110 носителей коронавируса. Признаны излечившимися 3772 человека, за сутки в крае скончались пять пациентов с COVID-19. Об этом сообщает албанское новостное агентство Telegrafi со ссылкой на данные Института общественного здравоохранения Косово.

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Всего в Косово с начала пандемии был выявлен 213 941 случай заражения, 178 678 пациентов излечились, 3032 человека скончались от осложнений, вызванных COVID-19, при этом уже в течение нескольких месяцев среднесуточный показатель по смертности составляет меньше одного человека.

Отмечается существенное снижение смертности и числа выявляемых новых носителей в крае. Число активных выявленных случаев заражения постоянно растет и сейчас составляет 30 871. Эта статистика почти не затрагивает несербское население края, которое проходит тесты в параллельных сербских институтах здравоохранения.

Обе дозы вакцины от COVID-19 получили свыше 50% взрослого населения Косово — боле 806 884 человек, при этом произведено уже свыше 1 786 709 инъекций вакцины. В вакцинации могут участвовать все граждане старше 12 лет. Свыше 84 тысяч косоваров уже получили бустерную дозу вакцины от коронавируса.