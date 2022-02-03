Сантьяго, 3 февраля, 2022, 21:11 — ИА Регнум. В Чили ежедневно в реанимацию поступают в среднем 35 пациентов с COVID-19. В настоящее время в реанимационных отделениях занято 1859 из 2128 коек, от есть 87% от имеющегося количества. Об этом сообщает 3 февраля новостное агентство Emol со ссылкой на министерство здравоохранения Чили.

MrArifnajafov Реанимация

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Заместитель министра Сетей скорой помощи Чили Николас Дуальде сообщил, что«с 25 января наблюдается увеличение числа госпитализаций пациентов с COVID-19 в отделениях интенсивной терапии, при этом нетто-поступление, то есть разница между поступлением и выпиской, составляет 14 пациентов в сутки».

Он добавил, что правительство поэтапно увеличивает количество больничных коек в соответствии с теми потребностями, которые обозначаются по мере распространения штамма «Омикрон».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что за сутки в Чили выявлено 29 844 случая заражения коронавирусом.