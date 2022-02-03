Стокгольм, 3 февраля, 2022, 20:59 — ИА Регнум. В Швеции число зарегистрированных летальных случаев в результате заболевания COVID-19 за сутки увеличилось на 72. Информация была опубликована 3 февраля на сайте Агентства общественного здравоохранения Швеции, которое отслеживает эпидемиологическую ситуацию в круглосуточном режиме и предоставляет актуальную статистику по распространению коронавируса в стране.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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В общей сложности от COVID-19 в Швеции умерли 16 100 человек. Количество выявленных зараженных коронавирусной инфекцией составляет 2 259 656 человек. С момента последнего обновления статистики их число увеличилось на 36 541 новый случай заражения.

Свою первую дозу вакцины от COVID-19 получили 7 780 435 человек старше 12 лет (86,5%), вторую — 7 520 144 (83,6%). 4 156 020 шведов старше 18 лет прошли процедуру ревакцинации (50,3%).

С начала пандемии в общей сложности 8645 человек получили помощь в реанимационных отделениях в связи с заболеванием COVID-19.