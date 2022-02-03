Стокгольм, 3 февраля, 2022, 20:58 — ИА Регнум. Министр социальных дел Швеции Лена Халленгрен не беспокоится о том, что меньше шведов захотят пройти процедуру иммунизации от COVID-19 после объявления о том, что с 9 февраля более не будут применяться сертификаты вакцинации. Об этом она рассказала в интервью SVT Nyheter 3 февраля.

Pixabay.com Флаг Швеции

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Министр подчеркнула, что правительство Швеции отметило, что когда сертификаты вакцинации были введены в стране в декабре прошлого года, особого всплеска желающих сделать себе прививку также не наблюдалось.

Халленгрен «С другой стороны, многие были привиты третьей дозой. Я думаю, что за последний месяц было вакцинировано около полумиллиона человек».

Почти 4,2 миллиона шведов, то есть каждый второй взрослый, прошли ревакцинацию. Около 1,2 миллиона взрослых в стране вообще не были вакцинированы от COVID-19.