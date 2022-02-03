София, 3 февраля, 2022, 18:53 — ИА Регнум. Сотрудники Региональной инспекции здравоохранения (РИЗ) Софии оштрафовали 21 депутата Народного собрания (парламента) Болгарии за невыполнение противоэпидемических правил. Об этом 3 февраля сообщает БНР.

Цитата из м/ф «Мадагаскар». реж Эрик Дарнелл, Том МакГрат. 2005. США Попались

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Согласно официальной информации, эксперты выявили следующее: в зале заседаний и кабинетах парламента многие народные избранники отказываются носить защитные медицинские маски и игнорируют безопасную дистанцию.

Кроме того, некоторые парламентарии не имеют необходимого «зеленого сертификата» — документа о вакцинации или справки об отсутствии коронавирусного заболевания.

Депутатам отправили повестки с требованием явиться в РИЗ для вручения актов об административном правонарушении. Сумма штрафа составит от 300 левов (€153,5) до 1000 левов (€511,8).