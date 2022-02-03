Бишкек, 3 февраля, 2022, 18:27 — ИА Регнум. Власти Киргизии планируют уже в ближайшие несколько недель начать облегчение карантинного режима. Об этом стало известно в ходе заседания республиканского штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Иван Шилов, ИА REGNUM ПЦР-тестирование

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В частности, речь идёт о возможности отменить проверку наличия ПЦР-теста на коронавирус у граждан, прибывающих из-за рубежа.

Заместитель министра здравоохранения Улукбек Бектурганов отметил, что данные по заболеваемости COVID-19 и по количеству госпитализированных с таким диагнозом граждан позволяет говорить о прохождении пика четвертой волны в Киргизии.