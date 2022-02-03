Лондон, 3 февраля, 2022, 17:42 — ИА Регнум. Автоматически будут введены Британией санкции против России в случае её «вторжения» на Украину, передаёт 3 февраля Sky News. Об этом рассказал британский премьер-министр Борис Джонсон.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Борис Джонсон

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Заявив, что Лондон давно готовит «ответ» России на случая её «вторжения» на Украину, причём британцы начали работу над санкциями одними из первых на Западе, Джонсон сказал:

«Когда и если российское вторжение начнётся, санкции автоматически начнут действовать».

Он пояснил, что каких-то дискуссий в Британии не будет по этому вопросу. Это помогут сделать внесённые в британское законодательство изменения.